Erciyes, Arabaşı ile şenlendi

Kayak yapmak üzere Erciyes’e gelenler, Yozgat'ın ünlü yemeği arabaşının tadına bakmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Bozok Kültür ve Dayanışma Derneği, 6 kazan arabaşı çorbasını kaynattırıp, tepsiler dolusu hamuru döktürdü. Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası ve Oteller bölgesinde etkinlik gerçekleştirildi. Dernek Başkanı göz doktoru Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Yozgat'ın geleneksel yemeği, Bozok kültüründe önemli yeri olan arabaşı yemeğini tanıtmak amacıyla böyle bir etkinliği uygun bulduklarını söyledi. Erkılıç, ‘Anadolu'nun özellikle Bozok yaylasının bu kültürel değeriyle insanları buluşturmak, Erciyes'te kayak yapıp üşüyen ve günübirlik dağa gelen vatandaşların içini ısıtmak amacıyla kaz etinden yapılan çorba eşliğinde sunum yaptık’ dedi.

Yaklaşık 3 bin kişilik arabaşı, kısa sürede tükendi.