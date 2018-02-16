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Engelliye engel yok!

YOZGAT Belediyesi Cumhuriyet Alanı’na engelli vatandaşların kullanımı için akülü araç şarj istasyonları yerleştirdi.

Engelliye engel yok!

YOZGAT Belediyesi Cumhuriyet Alanı’na engelli vatandaşların kullanımı için akülü araç şarj istasyonları yerleştirdi.

16 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Engelliye engel yok!

Yaklaşık 150 akülü aracın şarj edilebilmesi için şehrin dört farklı noktasına yerleştirilen istasyonlara müzik seti de konuldu. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, engelli vatandaşlarla bir araya gelerek engelli şarj istasyonlarının tanıtımını yaptı.
Cumhuriyet Alanı’na yerleştirilen şarj istasyonları hakkında bilgi veren Başkan Arslan, “Bu istasyonlarda hem araçlarını şarj edip, kentin her tarafına gidebilecekler, hem de müzik dinleyebilecekler. Engellilerin bundan önce akülü arabalarının şarjı bitip, yolda kalma korkusu yaşayarak, belli alanların dışına çıkamıyorlardı. Bu duruma son verdik, dört ayrı istasyonda şarj yapıyorlar. Ayrıca şehir içi otobüsleri de engelli vatandaşların rahatça inip-bineceği şekilde değiştirdik” dedi.

Yozgat Engelliler Derneği Başkanı Hamide Taşarslan Erdil de, Başkan Kazım Arslan’a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Engelliler için şarj istasyonlarının önemli olduğunu ifade eden Erdil, “Önceden çok sıkıntılar çekiyorduk. Uzak mahallelerde oturan arkadaşlarımız çarşıya dahi inemiyordu. Başkanımız bu duruma son verdi, sağ olsun” şeklinde konuştu.
Tanıtımın ardından engelli vatandaşlar, Yozgat Belediyesi Nohutlu Tesisi’nde öğle yemeği yiyerek kısa şehir gezisi yaptı.

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