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Engellilere kuaför dokunuşu

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki engellilere kuaförlük ve kişisel bakım hizmeti sunuldu.

Engellilere kuaför dokunuşu

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki engellilere kuaförlük ve kişisel bakım hizmeti sunuldu.

01 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Engellilere kuaför dokunuşu

Engellileri sevindirmek ve hayata pozitif bakmalarını sağlamak amacıyla, kurum tarafından organize edilen etkinlikler sürüyor. Bu kapsamda Yozgat’ta faaliyet gösteren Simge Kuaför, sosyal sorumluluk bilinciyle, merkezdeki hastalara kişisel bakım yaptı, erkeklerin ise saç ve sakal tıraşını gerçekleştirdi. Bazı engellilerin ise saçları boyanarak, farklı modeller verildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, sosyal devletin bütün engellilerin her türlü ihtiyacını karşıladığını ancak vatandaşların da sosyal yoksunluk çeken engellilere duyarlılık gösterdiklerini bildirdi. Kuaför Muhammet Can Koçsoy ise özel insanlara küçük dokunuşlarla büyük mutlulukların ortaya çıktığını ve duygulandıklarını sözlerine ekleyerek, kendilerine kapılarını açan kurum yetkililerine teşekkür etti.

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