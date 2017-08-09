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Engelliler için yenilendi!

Yozgat Belediyesi, engelli vatandaşların halk otobüslerine, akülü arabalarıyla rahatlıkla binip yolculuk yapabilmeleri için 6 adet halk otobüsüne tekerlekli sandalye aparatı taktırdı. 

Engelliler için yenilendi!

Yozgat Belediyesi, engelli vatandaşların halk otobüslerine, akülü arabalarıyla rahatlıkla binip yolculuk yapabilmeleri için 6 adet halk otobüsüne tekerlekli sandalye aparatı taktırdı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
09 Ağustos 2017 Çarşamba 07:05
49 Okunma
Engelliler için yenilendi!

Yozgat'ta ulaşım hizmeti veren halk otobüslerinin engelli vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veremediği için 6 adet halk otobüsüne tekerlekli sandalye aparatı taktırdıklarını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yönetmeliklere ve kanunlara uygun bir şekilde yılbaşına kadar tüm halk otobüslerinin tekerlekli sandalye aparatı ve asansörlü olacağını belirtti.
Yozgat'ta engelli sayısının fazla olduğunu ve engellilerin binebileceği bir halk otobüsünün olmadığını söyleyen İç Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Hamide Taşarslan ise Yozgat Belediyesi'ne teşekkür ederek,"6 adet halk otobüsümüz belediyemiz tarafından yenilendi ve engelli kardeşlerimiz için ayarlandı. Artık onların da mağdur olmadan yaz kış binecekleri araçları var" dedi.
Engelli vatandaşlar konuşmaların ardından tekerlekli sandalye aparatı takılan halk otobüslerine binerek şehir turu attılar.

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