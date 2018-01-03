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Engel tanımıyorlar

YOZGAT Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan bedensel engelliler, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan el sanatları kurslarıyla hem zamanlarını daha verimli geçiriyorlar hem de bu sayede yaşama daha sıkı tutunuyorlar.

Engel tanımıyorlar

YOZGAT Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan bedensel engelliler, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan el sanatları kurslarıyla hem zamanlarını daha verimli geçiriyorlar hem de bu sayede yaşama daha sıkı tutunuyorlar.

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Engel tanımıyorlar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, engellilerin zamanlarını daha iyi geçirmeleri, sosyalleşmeleri ve yaşama daha sıkı tutunabilmeleri için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile çeşitli kurslar açıyor. Ahşap yakma, yağlı boya resim, halı dokuma ve kağıt rölyef kurslarına katılan engelli bireyler burada hem çalışmalarını yapıyorlar hem de eğlenerek birbirleriyle sohbet etme imkanı buluyorlar. Engelli vatandaşlar kurs sonunda yaptıkları ürünleri satarak ekonomik gelir de elde ediyorlar. Boş zamanlarını kurslarda değerlendirdiklerini söyleyen engelli vatandaşlar, her yıl Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda birçok el sanatını öğrendiklerini ve kurslarda sıkılmadan zaman geçirdiklerini söylüyorlar. Öğrendikleri kurslar sonucunda ürettikleri ürünlerden ekonomik gelir de elde ettiklerini belirten engelli bireyler engellilerin hayatın her alanında var olduklarını ve var olmaya da devam edeceklerini ifade ediyorlar.

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