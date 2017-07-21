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En doğal huzur evi!

Yozgat'ta huzurevinde kalan yaşlılar, domates, biber, salatalık gibi sebzeleri oluşturdukları hobi bahçesinde kendileri yetiştiriyor.

En doğal huzur evi!

Yozgat'ta huzurevinde kalan yaşlılar, domates, biber, salatalık gibi sebzeleri oluşturdukları hobi bahçesinde kendileri yetiştiriyor.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
21 Temmuz 2017 Cuma 07:02
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En doğal huzur evi!

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Alparslan Türkeş Huzurevi sakinleri oluşturdukları hobi bahçesinde hem kendi sebzelerini yetiştiriyorlar hem de can sıkıntılarını gideriyorlar. Doğal sebze ve meyve yetiştirerek hem vakit geçiren yaşlılar hem de sağlıklı beslenip ürettiklerini başkalarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorlar.
Oluşturdukları hobi bahçesinde domates, biber, soğan, marul, salatalık gibi ürünler yetiştiren huzurevi sakinleri, boş zamanlarını burada çalışarak değerlendiriyor. Huzurevinde kalan yaşlılar, hobi bahçesinde çapadan, ot biçmeye ve sulamaya kadar bahçenin bakımını da üstleniyor.
Huzurevi sakinlerinin zamanlarını etkin bir şekilde geçirmeleri için hobi bahçesi oluşturduklarını söyleyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, "Huzur evi bahçemizde özellikle yaşlılarımız sebze ekimine çok meraklılar. Domates, biber, soğan, marul ve nane gibi çeşitli sebzeleri ekmekteler ve onlarla ilgilenmekteler. Dikim aşamasından toplanmasına kadarda aktif görev almaktalar" dedi.
Yaşlıların doğa ve tabiata büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Neşeli, "Kendileri de sportif etkinlikler haricinde tarımla uğraşmak istediklerini ve bir şeyler ekmek, yetiştirmek istediklerini bizimle paylaştılar. Bizler de idare olarak bu paylaşımları dikkate alıp bahçemiz içerisinde bir hobi bahçesi oluşturarak yaşlılarımızın burayla ilgilenmesini sağladık. Sebzeleri ekip meyveleri sulayarak en azından kendi isteklerinin yerine gelmesini sağlamış olduk. Aynı zamanda da zamanlarının iyi geçirilmesi için bir etkinlik oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.
88 yaşındaki huzurevi sakini Salih Özcan ise, "Burada yer elması, domates, maydanoz, soğan, ceviz ve kiraz yetiştiriyoruz. Hepsi su istiyor, çapa istiyor. Biz de onlara katkı sağlıyoruz. Hem neşeleniyoruz hem de vakit geçiriyoruz. Onun için mutluyuz" şeklinde konuştu.
Toprakla uğraşmanın insana huzur verdiğini söyleyen 78 yaşındaki Mehmet Güven de, "Zaman zaman bahçedeki sebzelerle toprakla uğraşmak insana ruhen iyi geldiği için ürünlerle meşgul oluyoruz. Maydanoz ve nane ekiyorum diğer ürünlerde hobi bahçesinde yetişiyor. Buralarda arkadaşlarımızla uğraşıyoruz bize faydalı oluyor" dedi.
 

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