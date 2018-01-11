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Emniyet uyardı

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları sahte çilingir ve soba zehirlenmeleri konusunda uyardı.

Emniyet uyardı

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları sahte çilingir ve soba zehirlenmeleri konusunda uyardı.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Emniyet uyardı

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurları, pazar yeri ve çarşıda bulunan vatandaşları ziyaret ederek broşürlerle bilgilendirme gerçekleştirdi. Polis ekipleri, sahte çilingirlerin gerçekleştirdiği hırsızlık vakalarına karşı dikkatli olunmasını, çilingir seçimi yaparken, ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunun kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan kış memleketi Yozgat’ta soba zehirlenme vakaları yaşanmaması için de uyarılar yapan emniyet ekipleri, dağıtılan broşürlerde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemlerin bulunduğunu bildirerek, vatandaşların broşürleri okumasını istedi.

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