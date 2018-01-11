Emniyet uyardı

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurları, pazar yeri ve çarşıda bulunan vatandaşları ziyaret ederek broşürlerle bilgilendirme gerçekleştirdi. Polis ekipleri, sahte çilingirlerin gerçekleştirdiği hırsızlık vakalarına karşı dikkatli olunmasını, çilingir seçimi yaparken, ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunun kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan kış memleketi Yozgat’ta soba zehirlenme vakaları yaşanmaması için de uyarılar yapan emniyet ekipleri, dağıtılan broşürlerde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemlerin bulunduğunu bildirerek, vatandaşların broşürleri okumasını istedi.