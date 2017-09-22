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 -Emniyet göz açtırmıyor  

 Yozgat Emniyet Müdürlüğü son zamanlarda yaptığı titiz çalışma ve operasyonlarla uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına göz açtırmıyor.

 -Emniyet göz açtırmıyor  

 Yozgat Emniyet Müdürlüğü son zamanlarda yaptığı titiz çalışma ve operasyonlarla uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına göz açtırmıyor.

22 Eylül 2017 Cuma 07:10
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 -Emniyet göz açtırmıyor  

İl merkezi ve ilçelerde koordineli yürütülen operasyonla zehir tacirlerini sıkı takibe alan emniyet ekipleri suçüstü yaptığı tacirleri etkisiz hale getiriyor. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi zehir tacirlerine bir bir operasyonlar yapan Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri Yerköy ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonda toplam 9 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 170 gram ve 20 paket satışa hazır sentetik bonzai maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden M.A., D.K., Y.A., S.K., C.K., E.İ., H.E.,Ö.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, İ.Ö. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte emniyetin başarılı operasyonları vatandaşların huzur ve güvenini artırırken, emniyet ekiplerinden de velilere uyarı geldi. Emniyet Müdürlüğü olarak öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim-öğretime devam etmeleri için her türlü önlem, tedbir ve çalışmayı gerçekleştirdiklerini aktaran Emniyet Müdürlüğü, ailelerin de çocuklarını denetlemeleri ve kontrol etmeleri gerektiği uyarısında bulundu. Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirlerine karşı mücadelenin ve operasyonların aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği vurgusunu da yaptı.

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