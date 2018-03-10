Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116915
ALTIN
162.122
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2770
EURO
4.6962

Elektrik dolabı suya gömüldü

YOZGAT’ta akşamüzeri yağan yağmur nedeniyle su altında kalan elektrik baksından çıkan duman mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu.

Elektrik dolabı suya gömüldü

YOZGAT’ta akşamüzeri yağan yağmur nedeniyle su altında kalan elektrik baksından çıkan duman mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu.

10 Mart 2018 Cumartesi 07:00
43 Okunma
Elektrik dolabı suya gömüldü

Yozgat’ta etkili olan sağanak yağmur ve dolu günlük hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bazı caddelerde rögar kapakları yoğun yağış nedeniyle taşarken yollar da göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Erdoğan Akdağ Mahallesi’nde ise yağan yağmur nedeniyle su altında kalan elektrik baksından çıkan duman mahalle sakinlerinin korku ve panik yaşamasına neden oldu. Elektrik baksından çıkan dumanı gören mahalle sakinleri durumu ÇEDAŞ ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşların kömürlükleri ise yağan yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Mahalle sakini Adem Şahiner yaptığı açıklamada “Yağmur yağdı sel bastı. Elektrik baksından duman çıkıyor. Şu anda tehlike oluşturuyor. Tedirgin oluyoruz evimize giremiyoruz. Bizim evlere ve kömürlüğe su doldu” dedi. Mehmet Altınok ise “Mahalleden akan sular kömürlüğümüze doldu. Rahatsızız, trafodan duman çıkıyor. Çocuğumuz var yetkililer gerekeni yapsın. Evimizin altı tüm su dolu elektriğimiz gidip geliyor kaç kere aradık ilgilenen olmuyor. Her yağmur yağdığında böyle oluyor” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sayı artsa da…
Sayı artsa da…
Yağış var
Yağış var
Köylerde Kadınlar Günü
Köylerde Kadınlar Günü
Evlat için çalışıyorlar
Evlat için çalışıyorlar
Yağış ve fırtına uyarısı
Yağış ve fırtına uyarısı
Ecdat yadigarı tamamlandı
Ecdat yadigarı tamamlandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim