Ekmek Kapısı Kura ile Belirlendi

Sağlanacak 600 kişilik istihdama, 5 bin 200 kişi müracaat etti. Yozgat merkez ile köylerdeki okullarda çalışacak işçilerin belirlenmesi için kura çekimi, Şehit Durmuş Anadolu Lisesi'nin spor salonunda yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlenen 600 kişi, 8 Ekim Pazartesi günü işbaşı yapacak. İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR arasında okullarda çalıştırılmak üzere temizlik ve güvenlik görevlilerin kura çekimi yöntemiyle belirlendiğini söyledi. İl genelinde 600 kişinin istihdam edileceğini, 5 bin 200 kişinin müracaat ettiğini belirten Yıldız, "Kurada isimleri çıkan vatandaşlarımız 8 Ekim itibarıyla işe başlayacak. Okullar kapanıncaya kadar çalışacaklar ve asgari ücret maaş alacaklar" dedi.

Yıldız, il genelinde yine okullarda görev yapmak üzere 201 güvenlik görevlisi alınacağını ve bu görev için de 335 kişinin müracaat ettiğini kaydetti. Yıldız, ‘’Başvuru yapanlar arasından iki liste oluşturularak İstihdamında güçlük çekilen Kadınlar, 35 Yaş üstü Erkekler, Engelliler ve Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, Birinci Listeye, bunların dışında kalanlar ise İkinci Listeye dahil edildi. Bu nedenle yapılan başvurular arasından 1. Liste adayların tamamı için işlem yapılmadan 2. Liste adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır’’ diye konuştu.Kura çekimine İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, iş için müracaat edenler ve yakınları katıldı.