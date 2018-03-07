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Ecdat yadigarı tamamlandı

YOZGAT’a Çapanoğlu ailesi tarafından inşa ettirilen ve yıllardır vatandaşlara hizmet veren tarihi Tol Çarşı’nın Yozgat Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışması tamamlandı.

Ecdat yadigarı tamamlandı

YOZGAT’a Çapanoğlu ailesi tarafından inşa ettirilen ve yıllardır vatandaşlara hizmet veren tarihi Tol Çarşı’nın Yozgat Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışması tamamlandı.

07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Ecdat yadigarı tamamlandı

Yozgat’ın yıllara ve hor kullanıma meydan okuyan tarihi çarşısı Yozgat Belediyesi tarafından yeniden tarihi kimliğine kavuştu.
Restorasyonun tamamlanmasının ardından, çarşı önündeki inşaat bariyerlerinin kaldırıldığı, dükkan tabelalarının yerleştirildiği ve bazı esnafların dükkanına taşındığı görüldü.
Belediye Başkanı Kazım Arslan, yaklaşık 1 milyon liralık harcamayla çarşının restorasyonunun tamamlandığını ifade etti.

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