Ecdat yadigarı tamamlandı

Yozgat’ın yıllara ve hor kullanıma meydan okuyan tarihi çarşısı Yozgat Belediyesi tarafından yeniden tarihi kimliğine kavuştu.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından, çarşı önündeki inşaat bariyerlerinin kaldırıldığı, dükkan tabelalarının yerleştirildiği ve bazı esnafların dükkanına taşındığı görüldü.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, yaklaşık 1 milyon liralık harcamayla çarşının restorasyonunun tamamlandığını ifade etti.

