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E-88 bisikletçilerin oldu

Yozgat şehir merkezinden geçen E-88 Karayolu’nun Esentepe mevkiinde başlatılan çalışma sonucu yolun kapanan şeridini bisikletçiler kullanmaya başladı.

E-88 bisikletçilerin oldu

Yozgat şehir merkezinden geçen E-88 Karayolu’nun Esentepe mevkiinde başlatılan çalışma sonucu yolun kapanan şeridini bisikletçiler kullanmaya başladı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
17 Ağustos 2017 Perşembe 07:07
134 Okunma
E-88 bisikletçilerin oldu

Şehirde bisiklet yolunun olmamasından dolayı alternatif yolları kullanan bisikletliler, yolun tamirata alınan kısmını bisiklet parkuru gibi kullanarak, bisiklet sürüyor.
Sivas istikametinin trafiğe kapatılmasını fırsat bilen bisiklet sürücüleri, iş makineleri ve kamyonların çalışmadığı vakitlerde yolda bisiklet sürüyor.
Bisiklet tutkunları Yozgat’ta bir bisiklet yoluna ihtiyaç olduğunu ifade ederek, yetkililerden bisiklet yolu istedi. 

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