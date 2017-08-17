E-88 bisikletçilerin oldu

Şehirde bisiklet yolunun olmamasından dolayı alternatif yolları kullanan bisikletliler, yolun tamirata alınan kısmını bisiklet parkuru gibi kullanarak, bisiklet sürüyor.

Sivas istikametinin trafiğe kapatılmasını fırsat bilen bisiklet sürücüleri, iş makineleri ve kamyonların çalışmadığı vakitlerde yolda bisiklet sürüyor.

Bisiklet tutkunları Yozgat’ta bir bisiklet yoluna ihtiyaç olduğunu ifade ederek, yetkililerden bisiklet yolu istedi.