Duygulandıran veda

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Malatya’ya tayini çıkan müdür yardımcısı Hasan Aslan ve Elife Aslan ile, emekli olan kurumun emektar isimlerinden Celalettin Nazlı ile Yaşar Dönmez için veda yemeği düzenlendi.

Yimpaş Alışveriş ve Kültür Merkezi’ndeki yemeğe il müdürü İbrahim Tamer, kurum yöneticileri ve personeller katıldı.

Yemek sonrası bir konuşma yapan il müdürü İbrahim Tamer, uzun yıllar birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarının kurumun bu günlere gelmesinde büyük pay sahibi olduğunu belirterek teşekkür etti.

Tayini sebebiyle Malatya’ya gidecek olan il müdür yardımcısı Hasan Aslan’la 90’lı yıllardan bu tarafa görev yaptığını hatırlatan Tamer; “Uzun yıllardır birlikte mesai arkadaşıyız. Çok önemli unutulmaz büyük bir zaman dilimini geride bıraktık. Yine aynı şekilde Celalettin Nazlı ve Yaşar Dönmez’in büyük hizmetleri oldu. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Malatya’ya tayin olan il müdür yardımcısı Hasan Aslan da; “Her zaman Malatya’da bir evinizin olduğunu lütfen unutmayın. Yozgat benim için ikinci bir memleket oldu. Hiçbir zaman Yozgat’ı ve buradaki dostlukları unutmayacağım” dedi.

Yıllardır emek verdiği kurumundan emekli olan Celalettin Nazlı da, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Mühim olan hoş bir seda bırakmak. Eğer hoş bir seda bırakabildiysek ne mutlu bize. Tüm arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini rica ediyorum, benden yana da halel olsun.”

Yaşar Dönmez de, arkadaşlarından helallik isteyerek, yemek davetinden ötürü teşekkür etti.

Yemek sonunda Hasan Aslan, Elife Aslan, Celalettin Nazlı ile Yaşar Dönmez için hazırlattırılan teşekkür plaketleri İl Müdürü İbrahim Tamer verildi.



