DUYGULANDIRAN KUTLAMA

Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve emniyet mensuplarını makamında kabul etmesiyle başlayan etkinlikler Cumhuriyet Alanı’nda devam etti. Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, ülkemizin huzur ve güvenliğini, halkımızın can ve mal emniyetini sağlamak için bütün gücüyle çalışan, sürekli kendini yenileyerek bu mukaddes ve şerefli görevi yılmadan büyük bir özveriyle yerine getiren Türk Polis Teşkilatının 174’üncü Kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın grurunu yaşadıklarını söyledi. Çengeloğlu, ‘’Demokratik değerler ışığında ve kanunlar çerçevesinde devletin ve milletin emrinde görevini ifa eden polis teşkilatımız, aziz milletimizin desteğine ve sevgisine mazhar olmuştur. Milletimizin, büyük önder Atatürk'ün işaret ettiği onurlu ve güçlü medeniyet yürüyüşünü engellemek isteyen her türlü terör ve şer odaklarına karşı polis teşkilatımızın her kademesindeki görevlisinin üstün sorumluluk ve yüksek itaat ve disiplin ile vazifesini en iyi yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Şehitlikteki tören saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Kur’an-ı Kerimin okunup, şehitlerimize dua edilmesiyle başladı. Vali Çakır, emniyet mensupları, şehitlerimizin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Vali Kadir Çakır, şehitlik ziyaretine gelen şehit aileleri ile yakından ilgilenerek, ailelere Allah’tan sabır diledi. Vali Çakır, görevi başında bulunan emniyet mensuplarına başarı, şehitlerimize ve ebediyete intihal etmiş emniyet mensuplarına ise Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler dileğinde bulundu.