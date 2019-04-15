Duvarlar kirletiliyor

Yozgat şehir merkezinde evlerin, iş yerlerinin, alt geçitlerin, bahçelerin, tarihi binaların duvarlarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazılıyor. Tarihi binalar başta olmak üzere gelişi güzel yazılan duvar yazılarının görüntü kirliliği de yaptığı kaydedildi. Vatandaşlar, ‘Ev ve işyeri sahipleri bu durumdan rahatsız. Evlerinin duvarlarına yazılan bu yazılardan şikayetçiyiz. Bu yazıları temizlemek için artı masraf yapmak zorunda kalıyoruz. Tarihi eserler dahi aşk, sevgi ve çeşitli mesajlar içeren bu tür duvar yazıları ile kirletiliyor’ diye konuştular.

Kim ya da kimler tarafından yazıldığı belirlenemeyen duvar yazılarını gören vatandaşlar, bu duruma tepki gösteriyor ama elinden bir şey gelmiyor. Vatandaşlar, belediye ekiplerinin zaman içerisinde bu yazıları silmelerine karşın, kısa süre sonra yeniden yazılar yazıldığını kaydettiler. Duvarlara yazılan yazılarda sevgiliye söylenen yazıların yanında toplumsal isyanı özendiren kelimelerin de bulunduğuna dikkat çekildi. Vatandaşlar, ‘Bazı kendini bilmez insanların yazmış olduğu bu tür toplumsal, isyanı teşvik edici ve müstehcen yazıların şehrin göbeğinde yer alması nahoş bir görüntüye neden oluyor. Ayrıca şehrin göbeğinde 10’larca mobesse kamerası yer alıyor. Bu yazıları yazanlar her kimse bir an önce bulunup cezalandırılmalıdır’ dediler.