Durgun piyasa canlılık bekliyor

Ekonomik durgunluk, Yozgat’ta esnafı sıkıntılı sürece sokarken, piyasaların canlanması için hamleler bekleniyor. İl merkezinde önceki yıllarda başlanan yatırım ve projelerin tamamlanamaması, belediye tarafından önceki yıllarda yürütülen projelerin akıbetinin belirsizliği durgunluğu artırdı. İlçe ve beldelerde gerçekleştirilen şenlik ve festivaller, ilçelerde ekonomiye katkı sunarken, il merkezinde ise yıllık izin geçiren gurbetçiler geçici süreyle ekonomiyi hareketlendirmişti. Okulların açılmasıyla birlikte durgunluğun kırılacağı belirtilirken, pansuman tedbir ve kısa vadeli süreçlerin durgunluğu gidermediği de ifade edildi.