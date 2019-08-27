Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97101
ALTIN
286.075
DOLAR
5.8036
STERLİN
7.1181
EURO
6.4497

Durgun piyasa canlılık bekliyor

YOZGAT’ta piyasalarda yaşanan durgunluk esnaf ve sanatkarın canlılık beklentisini artırdı. Piyasalarda gözlemlenen durgunluk son günlerde etkisini ciddi boyutlarda hissettirmeye başladı.

Durgun piyasa canlılık bekliyor

YOZGAT’ta piyasalarda yaşanan durgunluk esnaf ve sanatkarın canlılık beklentisini artırdı. Piyasalarda gözlemlenen durgunluk son günlerde etkisini ciddi boyutlarda hissettirmeye başladı.

27 Ağustos 2019 Salı 00:00
Durgun piyasa canlılık bekliyor

Ekonomik durgunluk, Yozgat’ta esnafı sıkıntılı sürece sokarken, piyasaların canlanması için hamleler bekleniyor. İl merkezinde önceki yıllarda başlanan yatırım ve projelerin tamamlanamaması, belediye tarafından önceki yıllarda yürütülen projelerin akıbetinin belirsizliği durgunluğu artırdı. İlçe ve beldelerde gerçekleştirilen şenlik ve festivaller, ilçelerde ekonomiye katkı sunarken, il merkezinde ise yıllık izin geçiren gurbetçiler geçici süreyle ekonomiyi hareketlendirmişti. Okulların açılmasıyla birlikte durgunluğun kırılacağı belirtilirken, pansuman tedbir ve kısa vadeli süreçlerin durgunluğu gidermediği de ifade edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıllara çamlık geldi
Akıllara çamlık geldi
Festival renklendirdi
Festival renklendirdi
Köse incelemelerde bulundu
Köse incelemelerde bulundu
Sağanak bugün de devam edecek
Sağanak bugün de devam edecek
Taşkınlara önlem
Taşkınlara önlem
PESTiL EVDE YAPILIR
PESTiL EVDE YAPILIR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim