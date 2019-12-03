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Dünya Engelliler Günü

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Hak-İş İl Başkanı Ferman Zararsız, Engelliler Komite Başkanı Bekir Aksoy, Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptıkları açıklamada, ‘’Engellinin karşılaştığı ‘engelin’ temelinde, sahip olunan ‘özür’ değil; toplumun engelliye karşı geliştirdiği ‘engelleyici tutumlar’ yatmaktadır. Engelliler engelsiz bir yaşamı hak etmektedirler’’ vurgusunu yaptılar. Sendika Başkanı Zararsız, toplumsal yaşama tam katılımın önündeki her türlü engelin kaldırılması, eşitlik ilkesi gereğince yaşamın tüm alanlarında desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dünya Engelliler Günü

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Hak-İş İl Başkanı Ferman Zararsız, Engelliler Komite Başkanı Bekir Aksoy, Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptıkları açıklamada, ‘’Engellinin karşılaştığı ‘engelin’ temelinde, sahip olunan ‘özür’ değil; toplumun engelliye karşı geliştirdiği ‘engelleyici tutumlar’ yatmaktadır. Engelliler engelsiz bir yaşamı hak etmektedirler’’ vurgusunu yaptılar. Sendika Başkanı Zararsız, toplumsal yaşama tam katılımın önündeki her türlü engelin kaldırılması, eşitlik ilkesi gereğince yaşamın tüm alanlarında desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

03 Aralık 2019 Salı 04:04
Dünya Engelliler Günü

Zararsız, “Kimsenin yarın engelli olmayacağının garanti edilemeyeceği, gerçeğinin sık sık anımsatılması üzerine bina edilen, korkuya dayalı davranışlar yerine; başkalarına karşı da sorumlu olduğumuz bilinci konulmalı ve bu bilincin gereği olan kamusal sorumluluklar yerine getirilmelidir. Engellilerin asıl destekçisi toplum olacaktır. Bu nedenle bir yandan engellileri toplumla uyumlaştırmaya çalışırken diğer yandan da engelli olmayanlara, engellilerin dünyası, koşulları, ihtiyaçları tanıtılmalıdır. Uyum, iki yönlü olursa başarı sağlanabilecektir. Sorun; toplum olarak, devlet olarak, işveren olarak, işçi olarak, sivil toplum olarak, aile olarak, engelli olarak hepimizin sorunudur” dedi. Engelliler Komite Başkanı Bekir Aksoy ise, Dünya Engelliler gününü kutlamalarla değil, engellilerin sorunlarının konuşulacağı, çözüm yollarının aranacağı bir gün olmasını diledi. Aksoy, ‘’Engellilerin çalışma yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar eğitim, ulaşım, fiziksel çevre, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlarda yaşanılan fırsat eşitsizliklerinden kaynaklanmaktadır. Engellilere yapılan sosyal koruma tabanlı yardımlar engellilere güvence vermektedir. Ancak, bunun yanında engellilerin istihdama katılımını teşvik edecek politikalarla güçlendirilmesi gerekmektedir. Nihai hedef, engellilerin emek piyasasında güçlü bir yer edinmesini sağlamak olmalıdır’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Engelliler Günü
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