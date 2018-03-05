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Dolu zarar verdi

YOZGAT’ta dün sabah saatlerinde başlayıp gün boyu devam eden sağanak yağmurun ardından kısa süreli yağan dolu otomobillere zarar verdi.

Dolu zarar verdi

YOZGAT’ta dün sabah saatlerinde başlayıp gün boyu devam eden sağanak yağmurun ardından kısa süreli yağan dolu otomobillere zarar verdi.

05 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Dolu zarar verdi

Yozgat’ı etkisi altına alan sağanak yağmurun ardından 2-3 dakika yağan dolu bazı otomobillerin kaportalarında maddi hasara neden olurken, bazı otomobillerin ise camlarını kırdı.
Yozgat Küçük Sanayi Sitesi yakınında bulunan bir ardiyenin çökmesi sonucunda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

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