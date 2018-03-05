Dolu zarar verdi

Yozgat’ı etkisi altına alan sağanak yağmurun ardından 2-3 dakika yağan dolu bazı otomobillerin kaportalarında maddi hasara neden olurken, bazı otomobillerin ise camlarını kırdı.

Yozgat Küçük Sanayi Sitesi yakınında bulunan bir ardiyenin çökmesi sonucunda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

