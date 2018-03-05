Dolu zarar verdi

Yozgat’ı etkisi altına alan sağanak yağmurun ardından 2-3 dakika yağan dolu bazı otomobillerin kaportalarında maddi hasara neden olurken, bazı otomobillerin ise camlarını kırdı.
Yozgat Küçük Sanayi Sitesi yakınında bulunan bir ardiyenin çökmesi sonucunda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
05 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Yozgat’ı etkisi altına alan sağanak yağmurun ardından 2-3 dakika yağan dolu bazı otomobillerin kaportalarında maddi hasara neden olurken, bazı otomobillerin ise camlarını kırdı.
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