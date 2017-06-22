Dolu vurdu!

Yozgat merkez, ilçe ve köylerde son bir haftadır etkili olan sağanak yağış sele neden olurken, dolu hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ekili alanlarda ceviz büyüklüğündeki dolu nedeni ile zarar meydana geldi.

TRAFİK KAZASINA SEBEP OLDU

Sarıkaya İlçesi’nde ceviz büyüklüğünde yağan dolu kara yolunda buzlanmaya neden oldu. Sarıkaya-Çayıralan ilçeleri arasında yolun bir bölümünde buzlanmadan dolayı trafik kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ

Yaklaşık bir saat etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazilere de zarar verdi.

Sarıkaya İlçesi’ne bağlı 25 köyde araziler dolu nedeni ile zarar gördü. Tarım arazilerinde incelemede bulunan Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, ilçeye bağlı 60 köyden 25’inde tarım arazilerinin yağan dolu afetinden yüzde 50 ile yüzde 100 oranında zarar meydana geldiğini bildirdi.