Dolu etkili oldu

Şehir merkezinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri yaşandı.

Esnaf işyerinin önünü doludan temizlerken yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çareyi kapalı alanlara sığınmakta buldu.

Aralıklarla 1-2 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.