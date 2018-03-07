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Dolu etkili oldu

YOZGAT’ta ikindi saatlerinde aralıklarla etkili olan dolu yağışı kenti beyaza bürüdü.

Dolu etkili oldu

YOZGAT’ta ikindi saatlerinde aralıklarla etkili olan dolu yağışı kenti beyaza bürüdü.

07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
141 Okunma
Dolu etkili oldu

Şehir merkezinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri yaşandı.
Esnaf işyerinin önünü doludan temizlerken yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çareyi kapalı alanlara sığınmakta buldu.
Aralıklarla 1-2 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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