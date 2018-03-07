Dolu etkili oldu

Şehir merkezinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri yaşandı.
Esnaf işyerinin önünü doludan temizlerken yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çareyi kapalı alanlara sığınmakta buldu.
Aralıklarla 1-2 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Şehir merkezinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri yaşandı.
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