Dolu dolu Yozgat!

Yozgat’ta Cuma günü başlayıp Pazar günü sona erecek bir birinden önemli üç etkinlik şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik hayatına ciddi katkılar sağlayacak. Kurumsal verimliliğin yanı sıra Yozgat’ın geleceğine etki edecek etkinliklerin ilki Bozok Üniversitesi’nden.





YOZGAT’IN TURİZMİNİ KONUŞACAKLAR!

Bozok Üniversitesi ev sahipliğindeki ‘2’nci uluslarası Bozok Sempozyumu’ 4 Nisan Perşembe günü başladı. ‘Yozgat’ın turizm potansiyelleri ve sorunları’nın konuşulacağı sempozyuma bir birinden değerli konuşmacılar katılacak.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’in üzerinde hassasiyetle durduğu sempozyumların üniversite özelinden ziyade kentin sorunları ile direk ilintili olması kentin geleceği adına önemli dokümanların da oluşmasını sağlıyor. Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyum 6 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.



İŞADAMLARI ZİRVESİ

Yozgat Valiliği, Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek olan İşadamları Zirvesi de önümüzdeki üç gün içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerden bir tanesi.

5-6 ve 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan zirveye yaklaşık 130 Yozgatlı işadamının katılımı bekleniyor. 5 Mayıs akşamı işadamlarının konaklayacakları Sorgun Termal Otel’e girişi ile başlayacak olan program Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak konuşma, sunum ve karşılıklı istişareye dayalı programlarla devam edecek.





TADI DAMAĞINDA ÜÇ GÜN!

Yozgat Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı etkinlik ‘1’inci Uluslar arası Yemek Festivali’ olacak.

Festival yüzlerce aşçı ve öğrenciyi Yozgat’ta bir araya getireceği gibi kentin yemek kültürünün ortaya çıkması, tanıtılması ve aşçılar ve pastacılar şampiyonasının Yozgat’ta yapılması için de bir vesile olacak.