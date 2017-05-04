Ana SayfaGüncel Yaşam

Dolu dolu Yozgat!

04 Mayıs 2017 Perşembe 23:59
Bu haber 24 kez okundu

Yozgat 5-6 ve 7 Mayıs tarihleri arasında bir birinden önemli üç etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bozok Üniversitesi’nin dün başlayan ve iki gün sürecek olan ‘Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları’ konulu 2’nci uluslar arası sempozyumunun yanı sıra Yozgat Valiliği ‘İşadamları Zirvesi’, Yozgat Belediyesi de ‘1’inci Uluslararası Yemek Festivali’nin ilkini gerçekleştirecek.

Dolu dolu Yozgat!
Yozgat’ta Cuma günü başlayıp Pazar günü sona erecek bir birinden önemli üç etkinlik şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik hayatına ciddi katkılar sağlayacak. Kurumsal verimliliğin yanı sıra Yozgat’ın geleceğine etki edecek etkinliklerin ilki Bozok Üniversitesi’nden.

YOZGAT’IN TURİZMİNİ KONUŞACAKLAR!
Bozok Üniversitesi ev sahipliğindeki ‘2’nci uluslarası Bozok Sempozyumu’ 4 Nisan Perşembe günü başladı. ‘Yozgat’ın turizm potansiyelleri ve sorunları’nın konuşulacağı sempozyuma bir birinden değerli konuşmacılar katılacak.
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’in üzerinde hassasiyetle durduğu sempozyumların üniversite özelinden ziyade kentin sorunları ile direk ilintili olması kentin geleceği adına önemli dokümanların da oluşmasını sağlıyor. Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyum 6 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
İŞADAMLARI ZİRVESİ
Yozgat Valiliği, Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek olan İşadamları Zirvesi de önümüzdeki üç gün içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerden bir tanesi.
5-6 ve 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan zirveye yaklaşık 130 Yozgatlı işadamının katılımı bekleniyor. 5 Mayıs akşamı işadamlarının konaklayacakları Sorgun Termal Otel’e girişi ile başlayacak olan program Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak konuşma, sunum ve karşılıklı istişareye dayalı programlarla devam edecek.

TADI DAMAĞINDA ÜÇ GÜN!
Yozgat Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı etkinlik ‘1’inci Uluslar arası Yemek Festivali’ olacak. 
Festival yüzlerce aşçı ve öğrenciyi Yozgat’ta bir araya getireceği gibi kentin yemek kültürünün ortaya çıkması, tanıtılması ve aşçılar ve pastacılar şampiyonasının Yozgat’ta yapılması için de bir vesile olacak.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim