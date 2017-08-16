Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106862
ALTIN
145.039
DOLAR
3.5263
STERLİN
4.5327
EURO
4.1266

Doğum gününde öldü

Yozgat’ın Yerköy İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin o gün ailesiyle birlikte doğum gününü kutladığı öğrenildi. 

Doğum gününde öldü

Yozgat’ın Yerköy İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin o gün ailesiyle birlikte doğum gününü kutladığı öğrenildi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
16 Ağustos 2017 Çarşamba 07:00
257 Okunma
Doğum gününde öldü

Yerköy Bağlarbaşı Muhtarı Ümit Ede, Kırşehir-Yozgat yol ayrımında geçirdiği trafik kazası sonu hayatını kaybetti.
13 Ağustos 1977 doğumlu olan Ümit Ede’nin aynı gün ailesinin hazırladığı sürpriz doğum günü pastasını kestiği öğrenildi. Doğum gününde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden genç muhtar, çevresi tarafından sevilen, çalışkan bir kişiliğe sahipti. 
Ede’nin cenazesi Molla Hüsrev Camii’nde kılınan ikindi namazına müteakip, Köseli Mezarlığı’na defnedildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sigarayı bırak altını al
Sigarayı bırak altını al
Çok yaşa Mehmet Amca!
Çok yaşa Mehmet Amca!
Bayrama hazırlıyorlar
Bayrama hazırlıyorlar
Sevkiyat yarın
Sevkiyat yarın
Yozgat’ı değiştirecek projeler
Yozgat’ı değiştirecek projeler
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim