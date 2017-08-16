Doğum gününde öldü

Yerköy Bağlarbaşı Muhtarı Ümit Ede, Kırşehir-Yozgat yol ayrımında geçirdiği trafik kazası sonu hayatını kaybetti.

13 Ağustos 1977 doğumlu olan Ümit Ede’nin aynı gün ailesinin hazırladığı sürpriz doğum günü pastasını kestiği öğrenildi. Doğum gününde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden genç muhtar, çevresi tarafından sevilen, çalışkan bir kişiliğe sahipti.

Ede’nin cenazesi Molla Hüsrev Camii’nde kılınan ikindi namazına müteakip, Köseli Mezarlığı’na defnedildi.