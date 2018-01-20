Doğaya yem bırakıldı

Yozgat’ta kar yağışı ve soğuk havanın etkili olması üzerine, yabani hayvanların yem bulmakta güçlük yaşayacağını düşünen Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri doğaya yem bıraktı.

Gece başlayan kar yağışının doğayı kapattığı belirtilerek, bu nedenle yaban hayvanlarının yem bulmakta güçlük çektiği hatırlatıldı.

Yozgat’ta 8-10 ayrı nokta belirlenerek, buğday, ekmek, yeşil sebzeler, kasaplardan alınan et ve kemiklerin bırakıldığı ifade edildi.

Doğaya yem bırakılma işleminin kış ayları boyunca hava durumlarına bağlı olarak zaman içerisinde yapıldığı da öğrenildi.