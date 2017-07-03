Devletin şefkat eli

Sadece ihtiyaç sahiplerinin değil engelli, gaziler ve şehit yakını yüzlerce ailenin bayram harçlıkları da vakıf tarafından karşılandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, sağladığı yardımlarla dezavantajlı gruplara hızır gibi yetişti. Yozgat'ta da devletin yardım eli olan vakıf, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşlı, dul, yetim, muhtaç, engelli, şehit çok sayıda vatandaşa 200 bin TL bayram harçlığı dağıttı.

BİN KİŞİYE BAYRAM HARÇLIĞI

Ramazan ayında Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ın talimatı ile tüm kamu yöneticilerinin Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarla iftar sofrasında buluşmasına katkı sağlayan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Ramazan Bayramı dolayısıyla da bin kişiye bayram harçlığı niteliğinde maddi destekte bulundu. Vakfın bu desteğini Ramazan ayı içerisinde vatandaşlara ulaştırması ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Vakıf, bu destekleri hanesinde 1 ile 2 kişi yaşayan ailelere 200 TL, 3 ve üzeri olanlara 250 TL, gazilere ve şehit ailelerine 500 TL olarak sağladı.

Ramazan ayı içerisinde Vali Kemal Yurtnaç'ın talimatı ile il merkezi ve ilçelerdeki kamu yöneticileri fakir fukaranın sofrasına misafir olmuş, iftarlığını paylaşmıştı. Vali Yurtnaç'ın sosyal yardımlar konusunda ortaya koyduğu bu hassasiyet, yine vakıfların sağladığı destekle gerçekleşti.

GARİP GUREBANIN DOSTU

Yozgat'ta vali, 13 ilçede ise kaymakamlıklar bünyesinde hizmet veren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, yoğun çalışma temposuna rağmen garip gurabanın dostu olmayı başarıyor.

Yozgatlı vatandaşların yanı sıra şehrimizde misafir olarak bulunan vatandaşların da destekçisi olan vakıflar, ortaya koyduğu yardım ağı ile devletin şefkat yüzü olmayı başardı.

