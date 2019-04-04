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TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, ülkemizde TÜFE'de 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03 artış oldu. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,70 artış gerçekleşti.

Devam ediyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, ülkemizde TÜFE'de 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03 artış oldu. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,70 artış gerçekleşti.

04 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,44, eğitimde yüzde 1,45, ulaştırmada yüzde 0,75 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,67 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda yüzde 0,29 oranında düşüş gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,94, ev eşyası yüzde 26,98, eğlence ve kültür yüzde 20,08 ve sağlık yüzde 19,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. Ülkemizde 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yüzde 43,81 ile çarliston biber ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 36,04 ile sivri biber, yüzde 19,94 ile patlıcan, yüzde 19,19 ile karnabahar takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 18,47 ile ıspanak ve yüzde 18,3 ile maydanoz oldu. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2019 Mart ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,19 artış oldu. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 19,18 artış gerçekleşti. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2019 Mart ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 2,87 ile sağlık oldu. Bunu yüzde 2,76 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,11 ile eğitim ve yüzde 1,16 ile ulaştırma takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 0,73 ile eğlence ve kültür oldu.

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