DERE ISLAH EDiLECEK

Tesis önünden geçen dere yatağının ıslah edilmesine yönelik, Devlet Su İşleri teknik ekiplerinin de katılımı ile gerekli ön inceleme yapıldı. Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal, teknik ekiple birlikte Saraykent ilçesine gelerek, Belediye Başkanı Ahmet Öçal ile birlikte Saray Mahallesi’ndeki termal tesis ve tarihi Kervansaray kalıntılarının bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Başkan Öçal, DSİ Bölge Müdürü Bal ve teknik heyete bölge hakkında bilgi verdi. Yapılan inceleme sonucunda, termal tesislerin bulunduğu bölgeden geçen dere yatağında yapılacak ıslah çalışmaları da değerlendirildi. Yapılan incelemenin ardından DSİ teknik ekibinin yapılacak çalışmalarla ilgili proje hazırlayacağı ve daha sonra da ihalesi yapılıp, ıslah çalışmasına başlanacağı bildirildi.

SONA GELİNDİ

Yozgat’ın termal kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için başlatılan çalışmalardan biri olan Saraykent ilçesindeki termal tesis inşaatında sona gelindi. Yozgat’ın termal zengini bir il olduğu, İl genelinde 9 şifalı termal su kaynağının bulunduğu hatırlatıldı. Saraykent ilçesinde bulunan termal suyu değerlendirmek üzere Yozgat İl Özel İdaresi tarafından projelendirilip, inşaatına başlanılan termal konaklama tesislerinin sonuna gelindiği kaydedildi. Orta Doğu ülkelerinde yaşayanların, termal tesisleri keşfederek, Türkiye’yi tercih ettikleri de hatırlatıldı. Saraykent ilçesindeki tesislerin tamamlanmasıyla birlikte, yerli turistlerle birlikte yabancı turistlerinde ağırlanabileceği, bölgede bulunan tarihi kervansaray kalıntılarının da ilçede turizmin hareketlenmesine vesile olacağının altı çizildi.

