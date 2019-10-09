Denetimler yapılacak

Geçen hafta Belediye Meclisinde şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan zam ile birlikte otobüslerin denetlenmesi kararı da alındı.

Bu kapsamda zabıta ekipleri resmi ve sivil olarak otobüslerde denetimlerde bulunacak.

Şoförlerin kıyafetleri, müşteriye hitapları, trafik kurallarına riayetleri ve duraklarda durma alışkanlıkları denetlenecek.

Ulaşım konusunda öğrenci ve halktan gelen yoğun şikayetlerin çözüme kavuşacağını belirten Belediye Başkanı Celal Köse,

“Seçim sürecinde de öğrencilerimizden en çok bu konuda şikayetler almıştık. Şikayetleri gidereceğiz, sorunu çözeceğiz” dedi.