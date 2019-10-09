Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101859
ALTIN
282.237
DOLAR
5.8241
STERLİN
7.1210
EURO
6.3793

Denetimler yapılacak

YOZGAT Belediyesi şehir içi ulaşım hizmeti sağlayan halk otobüslerinde denetimlerini sıklaştıracak.

Denetimler yapılacak

YOZGAT Belediyesi şehir içi ulaşım hizmeti sağlayan halk otobüslerinde denetimlerini sıklaştıracak.

09 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Denetimler yapılacak

Geçen hafta Belediye Meclisinde şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan zam ile birlikte otobüslerin denetlenmesi kararı da alındı.
Bu kapsamda zabıta ekipleri resmi ve sivil olarak otobüslerde denetimlerde bulunacak.
Şoförlerin kıyafetleri, müşteriye hitapları, trafik kurallarına riayetleri ve duraklarda durma alışkanlıkları denetlenecek.
Ulaşım konusunda öğrenci ve halktan gelen yoğun şikayetlerin çözüme kavuşacağını belirten Belediye Başkanı Celal Köse,
“Seçim sürecinde de öğrencilerimizden en çok bu konuda şikayetler almıştık. Şikayetleri gidereceğiz, sorunu çözeceğiz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON TEMSiLCiLER
SON TEMSiLCiLER
GARİP BİR KÖY
GARİP BİR KÖY
Okul yolunda hayatını kaybetti
Okul yolunda hayatını kaybetti
Evinde Tilki besliyor
Evinde Tilki besliyor
Toplu taşımaya zam geldi
Toplu taşımaya zam geldi
Pazardaki vekil
Pazardaki vekil
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim