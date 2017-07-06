Denetimler sıklaştırıldı!

Atatürk Yolu üzerinde araçları durdurarak emniyet kemeri ve plaka kontrolü yapan Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sürücülerin ve araç içerisinde bulunan kişilerin olası bir kazaya karşı güvende olmaları bakımından emniyet kemeri takmalarının önemini anlattı.

Hafta içi ve hafta sonu sıklıkla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, sürücülerin Genel Bilgi Taraması (GBT), standart dışı plaka, emniyet kemeri ve hız kontrolü yaptı.

Yapılan kontrollerde kusurlu bulunan araç sürücülerine gerekli cezai işlemler uygulandı.

