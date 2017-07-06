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Denetimler sıklaştırıldı!

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, plaka ve emniyet kemeri kontrolü yapıyor. 

Denetimler sıklaştırıldı!

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, plaka ve emniyet kemeri kontrolü yapıyor. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
06 Temmuz 2017 Perşembe 07:00
69 Okunma
Denetimler sıklaştırıldı!

Atatürk Yolu üzerinde araçları durdurarak emniyet kemeri ve plaka kontrolü yapan Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sürücülerin ve araç içerisinde bulunan kişilerin olası bir kazaya karşı güvende olmaları bakımından emniyet kemeri takmalarının önemini anlattı.
Hafta içi ve hafta sonu sıklıkla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, sürücülerin Genel Bilgi Taraması (GBT), standart dışı plaka, emniyet kemeri ve hız kontrolü yaptı.
Yapılan kontrollerde kusurlu bulunan araç sürücülerine gerekli cezai işlemler uygulandı.
 

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