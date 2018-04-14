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Deli Bekir, TV’ye çıktı!

YOZGAT’ta, emekli olduktan sonra babadan kalma bahçesinde, meyvecilik yapan 57 yaşındaki Bekir Korkmaz, kendine özgü televizyon programı ile çiftçinin sorunlarını anlattı.

Deli Bekir, TV’ye çıktı!

YOZGAT’ta, emekli olduktan sonra babadan kalma bahçesinde, meyvecilik yapan 57 yaşındaki Bekir Korkmaz, kendine özgü televizyon programı ile çiftçinin sorunlarını anlattı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Deli Bekir, TV’ye çıktı!

Çallı köyünde yaşayan Korkmaz, yaklaşık 10 yıl önce çalıştığı resmi kurumdan emekli olduktan sonra, babadan kalma bahçesinde meyve ve sebze yetiştirmeye başladı. Çiftçinin yaşadığı sorunlarla da emekli olduktan sonra tanışan Korkmaz, her fırsatta bu sorunları hükümet yetkililerine iletti. Sesini yetkililere duyuramayan Korkmaz ilginç bir yöntemle konuşmasını ve eleştirilerini sosyal medya aracılığı ile duyurdu. Kendine özgü yöntemle televizyon programı yaptı. Konuşmasını tamamladıktan sonra da, 37 ekran eski televizyonun üzerinden inerek, programımız burada bitmiştir diye gülümseten görüntülere son verdi.

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