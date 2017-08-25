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Daraltmaya devam!

Yozgat Belediyesi şehir içi trafik akışını düzenlemek adına yol daraltma çalışmalarını sürdürüyor. Daha evvel kaldırım ve yol çalışmasının yapıldığı sokak ve caddelerin yeniden sökülmesine ise esnaf ve vatandaş tepki gösteriyor.

Daraltmaya devam!

Yozgat Belediyesi şehir içi trafik akışını düzenlemek adına yol daraltma çalışmalarını sürdürüyor. Daha evvel kaldırım ve yol çalışmasının yapıldığı sokak ve caddelerin yeniden sökülmesine ise esnaf ve vatandaş tepki gösteriyor.

25 Ağustos 2017 Cuma 01:00
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Daraltmaya devam!

Yozgat Belediyesi Çubukçu Sokak’ta yeniden yol düzenleme çalışması başlattı. Aradan iki yıl dahi geçmeden yolların yeniden sökülüp, bozulmasına sokak esnafı ve vatandaş tepki gösterdi.
Daha önce yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında sokakta iş yeri ve evi bulunan vatandaşlar, belediye tarafından kendilerinden 65 TL çevre düzenleme bedeli alındığını hatırlatarak “Aradan iki yıl dahi geçmeden kaldırımların yeniden söküldüğünü görüyoruz. Bu durum artık bizi rahatsız ediyor” dediler.
Şehrin diğer sokaklarında da benzer çalışmaların yeniden başlaması, vatandaşı karamsarlığa ve umutsuzluğa iterken, “Yol daraltma çalışmaları bir şehirde 3 yıldır bitmez mi? Her cadde ve sokakta yol daraltmak doğru mudur? Göreve gelen her başkan neden Lise Caddesi’nden bir türlü çıkamamaktadır?” eleştirilerini sıraladı.

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