Daraltmaya devam!

Yozgat Belediyesi Çubukçu Sokak’ta yeniden yol düzenleme çalışması başlattı. Aradan iki yıl dahi geçmeden yolların yeniden sökülüp, bozulmasına sokak esnafı ve vatandaş tepki gösterdi.

Daha önce yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında sokakta iş yeri ve evi bulunan vatandaşlar, belediye tarafından kendilerinden 65 TL çevre düzenleme bedeli alındığını hatırlatarak “Aradan iki yıl dahi geçmeden kaldırımların yeniden söküldüğünü görüyoruz. Bu durum artık bizi rahatsız ediyor” dediler.

Şehrin diğer sokaklarında da benzer çalışmaların yeniden başlaması, vatandaşı karamsarlığa ve umutsuzluğa iterken, “Yol daraltma çalışmaları bir şehirde 3 yıldır bitmez mi? Her cadde ve sokakta yol daraltmak doğru mudur? Göreve gelen her başkan neden Lise Caddesi’nden bir türlü çıkamamaktadır?” eleştirilerini sıraladı.