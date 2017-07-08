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Dalları bastı kiraz!

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’ne bağlı Bahadın Beldesi’nde üreticiler yetişen ve kızaran kirazları toplayarak satışa sundu.

Dalları bastı kiraz!

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’ne bağlı Bahadın Beldesi’nde üreticiler yetişen ve kızaran kirazları toplayarak satışa sundu.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
08 Temmuz 2017 Cumartesi 07:10
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Dalları bastı kiraz!

Bahadın Beldesi’nde başlatılan meyvecilik projesinde verim her sen artış gösteriyor.

Yaz ayıyla birlikte dallarda kızaran kirazlarda üretici ve emekçi kadınlar tarafından toplanarak satışa sunuldu.

Bahadın Belde Belediyesi tarafından beldede bulunan Bayır mevkiindeki 8 dönümlük alan üzerine kurulan meyve bahçesindeki kirazların hasadı başladı.
Yaklaşık 150 kilo kiraz toplayan üretici kadınlar, toplanan kirazları Bahadın Market’te satışa sundu.

Bahadın Belediyesi meyvecilik projesinde her yıl üretimi ve verimliliği artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

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