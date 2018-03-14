Çukurlar dolduruldu

Korkmaz tarafından E-88 Karayolu’nda bulunan çukur ve bozulmaların düzeltilmesi için yapılan ilginç eylemin ardından, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında bulunan alanlardaki çukurlara yama işlemi gerçekleştirdi.
ÖNCEKİ gün Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz tarafından yollarda bulunan çukur ve bozulmalara dikkat için yapılan asfalta çiçek dikme eyleminin ardından çukurlar onarıldı.
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