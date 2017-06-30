Coşkulu şenlik

Coşkulu şenlikte buluşan köylüler hem hasret giderdi, hem de doyasıya eğlenerek bayramı coşkulu kutlamalarla geçirdi.

Kababel Köyü’nde gerçekleşen şenliğe köy sakinlerinin yanı sıra farklı vilayetlerde ve Avrupa ülkelerinde yaşayan Kababelli vatandaşlarda katıldı.

Bayramın ikinci günü başlayan şenlik öncesi tüm köylüler birlikte bayramlaştıktan sonra şenlik alanında buluştu.

Coşkulu şenlikte davullar çalındı, halaylar kuruldu.

Ankara’da faaliyet gösteren Kababel Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla gerçekleşen şenlikte köylüler hep birlikte halaylar çekti, oyunlar oynadı.

Şairliği ve ozanlığıyla tanınan Köy Muhtarı Erdoğan Bektaş, köylerinde düzenlenen şenlikte çeşitli sanatçıların sahne aldığını ve dolu dolu bir şenlik yaptıklarını belirtti.

Özellikle farklı vilayetlerden ve Avrupa ülkelerinden birçok köylünün şenlik için köye geldiğini ifade eden Erdoğan Bektaş, “Hem hasret giderdik, hem birlikte bayram ettik, hem de birlikte şenlik yaptık. Şenliğimize katılan tüm köylülerimize ve şenliğin tertibinde emeği ve desteği bulunan Kababel Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’mize teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu.

