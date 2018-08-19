Vali Kemal Yurtnaç, "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında yapılan uygulamada çocuklara "kırmızı düdük" dağıttı.

Vali Yurtnaç, trafik polisleri tarafından E-88 karayolu Muslubelen mevkisinde kurulan uygulama noktasını ziyaret etti.



Polisler tarafından durdurulan sürücülerle bir süre sohbet eden Yurtnaç, araç içindeki çocuklara da "kırmızı düdük" verip, trafik polisi olmalarını istedi.



Babalarının veya araç kullananların hata yaptıkları zaman hemen kırmızı düdüğü çalmalarını isteyen Vali Yurtnaç, sürücülere de trafik kurallarına uyarak, kazasız, belasız bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kontrol noktasında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Yurtnaç, halkın güvenli bir şekilde bayramı geçirmesi, trafiğin güvenli akışını sağlamak için il geleninde tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Uygulamayla ilgili bilgi veren Vali Yurtnaç, "Bakanlığımız tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde kırmızı düdük kampanyası başlatıldı. Çocuklara kırmızı düdük veriyoruz, babaları veya şoför yanlış bir durum yaptığında onu uyarmasını istiyoruz. Bu tür farkındalık oluşturan faaliyetler önemlidir, özellikle çocukları hedef alırsak çocuklar büyükleri yönlendirebiliyor." dedi.

Vali Yurtnaç ülkede emniyet kemeri kullanımın son derece yaygınlaştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunlara rağmen, maalesef bölünmüş yollar olmasına rağmen trafik kazalarımız artıyor. Direksiyon başında cep telefonu kullanmamalarını özellikle söylüyoruz. Cep telefonu ile konuşacaklarsa kenara çeksinler 5 dakika sonra devam etsinler. Hem şoförlük yapıp hem de telefon kullanmak kazalara sebep olabiliyor. Teknolojiden faydalanacağız, ancak insanların hayatını tehlikeye atmayacağız. Bu uygulamada amacımız ceza yazmak değil, onları uyarmak. Bu vesile bütün halkımıza hayırlı bayramlar diliyorum."

Yozgat İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu da Vali Yurtnaç'a yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

