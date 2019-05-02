Çocuklara bayramlık

Belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklar, aileleriyle birlikte Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ile bir araya geldi. Hollanda Yozgatlılar Federasyon Başkan Yardımcısı Kadir Açkalmaz, Genel Sekreter Nihat Koçak, Soyal Hizmetler Müdürü Nazım Erkaya da hazır bulundu. Sohbet sonrasında çocukların bayramlık ihtiyaçları ilçedeki mağazalardan karşılandı.
02 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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