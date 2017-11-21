ÇOCUKLAR HAK ARADI

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hazırladığı etkinliğe Vali Yardımcısı Salih Altun, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer de katıldı.

Çocuk hakları bildirisinin okunduğu Cumhuriyet Alanı’ndaki etkinlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Kompozisyon, şiir, mektup yazma yarışmasında derece alan öğrencilere ‘teşekkür belgesi’ verildi.

Kompozisyon yarışmasında Ceren Atmaca, Şiir Yarışmasında Emirhan Kayaaslan birinci oldu.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama anaokulu öğrencilerinin hazırladığı ‘Bir dünya bırakın biz çocuklara’ adlı ront sergilendi. Katılımcılar Çocuk Hakları ile ilgili hazırlanan stantları gezdi.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü öğrencilerinin hazırladığı yiyecekler, konuklara ikram edildi.

Etkinlikte, çocuk hakları ihlal edilerek, sokağa çalışmak üzere gönderilen çocuklar, öğrenciler tarafından temsili olarak canlandırıldı.

Ayakkabı boyacılığı, dilencilik, temizlik gibi işlerde çalıştırılan çocukların temsili dikkat çekti.