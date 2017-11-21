Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105268
ALTIN
163.252
DOLAR
3.9604
STERLİN
5.2472
EURO
4.6498

ÇOCUKLAR HAK ARADI

YOZGAT’ta düzenlenen ‘Çocuk Hakları’ etkinliğinde, ellerinde pankartlarla Lise Caddesi’nden başlayıp, Cumhuriyet Alanı’na kadar yürüyen çocuklar, kendilerine yasalarla verilen hakların verilmesi için ‘Çocuk haklarımızı istiyoruz!, okula gitme hakkımızı vermeyiz!’ diye sloganlar attı.

ÇOCUKLAR HAK ARADI

YOZGAT’ta düzenlenen ‘Çocuk Hakları’ etkinliğinde, ellerinde pankartlarla Lise Caddesi’nden başlayıp, Cumhuriyet Alanı’na kadar yürüyen çocuklar, kendilerine yasalarla verilen hakların verilmesi için ‘Çocuk haklarımızı istiyoruz!, okula gitme hakkımızı vermeyiz!’ diye sloganlar attı.

21 Kasım 2017 Salı 07:05
37 Okunma
ÇOCUKLAR HAK ARADI

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hazırladığı etkinliğe Vali Yardımcısı Salih Altun, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer de katıldı.
Çocuk hakları bildirisinin okunduğu Cumhuriyet Alanı’ndaki etkinlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Kompozisyon, şiir, mektup yazma yarışmasında derece alan öğrencilere ‘teşekkür belgesi’ verildi.
Kompozisyon yarışmasında Ceren Atmaca, Şiir Yarışmasında Emirhan Kayaaslan birinci oldu.
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama anaokulu öğrencilerinin hazırladığı ‘Bir dünya bırakın biz çocuklara’ adlı ront sergilendi. Katılımcılar Çocuk Hakları ile ilgili hazırlanan stantları gezdi.
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü öğrencilerinin hazırladığı yiyecekler, konuklara ikram edildi.
Etkinlikte, çocuk hakları ihlal edilerek, sokağa çalışmak üzere gönderilen çocuklar, öğrenciler tarafından temsili olarak canlandırıldı.
Ayakkabı boyacılığı, dilencilik, temizlik gibi işlerde çalıştırılan çocukların temsili dikkat çekti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Belediye kışa hazır
Belediye kışa hazır
30 yıllık mazileri var!
30 yıllık mazileri var!
Kerkeneste Kurt figürü bulundu
Kerkeneste Kurt figürü bulundu
Önce düşün, sonra gül...
Önce düşün, sonra gül...
Her taşın bir dili var
Her taşın bir dili var
-Kerküklü ailenin dramı
-Kerküklü ailenin dramı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim