Çiğdemler Erken Açtı

Aydıncık ilçesi Sanat Atölyesi yöneticisi Heykeltıraş Erol Gürgen, doğada dolaşırken çiçek açan çiğdemleri fotoğrafladı. Bu yıl önceki yıllara oranla daha ılıman bir kış mevsimi yaşanan Yozgat’ta çiğdemlerin erken çıkarak, doğaya ayrı bir güzellik katması herkesi şaşırttı. Aydıncık ilçesindeki güneş gören yamaçlarda çiğdemlerin cemre düşmeden çıkması, küresel ısınmanın mevsimleri değiştirdiğinin göstergesi olduğu kaydedildi. Kış ayları olmasına rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyretmesi, bunun sonucunda çiğdemlerin yaklaşık bir ay önceden çiçek açmasının başka türlü izah edilemeyeceğinin altı çizildi.

SICAKLIK DÜŞECEK

Yozgat’ta dün hava sıcaklığı 1 ila 5 derece arasında hissedilirken, bugün hava sıcaklığının 0 ila 1 derece arasında hissedilmesinin yanında karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı hafta sonuna kadar düşmeye devam edecek. Yarın hava sıcaklığı -4 ila -2 derece arasında seyrederken, kar yağışı da bekleniyor. Perşembe günü hava parçalı bulutlu, hava sıcaklığı -8 ila -6 derece, Cuma günü az bulutlu sıcaklık ise -10 ila -5 derece dolayında olması tahmin ediliyor.