Çiğdem çiçek açtı, arılar vızıldadı

Arılar, bunu fırsat bilip, kış aylarının yarısında açan çiçeklerden beslenmek için adeta üşüştü.

Yozgat’ın özellikle öğleden sonra güneş alan tepelerin yüzlerinde görülen çiğdemler, halk arasında yazın habercisi olarak biliniyor.

Beyaz, mor, pembe ve sarı gibi renk çeşitleri olan çiçeğin mor ve sarı renkleri yazın geldiğini, lila ve pembe renkleri ise, kışın geleceğini haber veriyor.

Henüz kış aylarının ortasında olmamıza rağmen yalancı bahar havasından etkilenerek açan haberci çiçekler, objektiflere canlı renkleriyle yansıyor.

Bu fırsatı sadece doğa fotoğrafçıları ve haberciler değerlendirmiyor.

Doğanın en büyük mucizelerinden biri olan Arılar da, yaklaşık 130 bin farklı bitki türünün çoğalmasına katkı sağlamak, aynı zamanda da bal polenlerini depolamak için beklerken, erken açan çiğdemlerin çiçeklerinde adeta üşüştüler.