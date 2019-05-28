Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
85545
ALTIN
250.431
DOLAR
6.0593
STERLİN
7.6861
EURO
6.7811

ÇiÇEKLER SANDALYE OLDU

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, belediye başkanı seçilmesi nedeniyle gönderilmek istenilen çiçeklerin yerine engellilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yaptığı çağrı kapsamında biriken para ile engellilerin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı.

ÇiÇEKLER SANDALYE OLDU

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, belediye başkanı seçilmesi nedeniyle gönderilmek istenilen çiçeklerin yerine engellilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yaptığı çağrı kapsamında biriken para ile engellilerin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı.

28 Mayıs 2019 Salı 00:00
13 Okunma
ÇiÇEKLER SANDALYE OLDU

Yalçın, ‘’Tebrik çiçeği yerine engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi adına başlatmış olduğumuz bağış kampanyasına yurt içinden ve dışından duyarlı vatandaşlarımız destek verdi. Bu anlamlı çağrımız karşılık buldu ve örnek bir çalışmaya hep birlikte imza attık’’ dedi.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, tebrik çiçeği yerine yapılan bağışlarla ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara, iki adet akülü engelli aracı alınarak, teslim edildiğini bildirdi. Yalçın, ‘’Araçlar, bağışçıları temsilen en yüksek miktarda bağış yapan Akdağmadeni Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Ekinci ve Akdağmadeni Gençlik Derneği Başkanı Muhammet Turgut ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimize teslim edildi. Kampanyamıza katkıda bulunan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Trafik kazalarında 2 ölü, 4 yaralı
Trafik kazalarında 2 ölü, 4 yaralı
DERE ISLAH EDiLECEK
DERE ISLAH EDiLECEK
BU HiÇ OLMADI!
BU HiÇ OLMADI!
Çiçek bahçesi gibi
Çiçek bahçesi gibi
Barınak sahip çıkıyor
Barınak sahip çıkıyor
Nohutlu Tepesi'nin ismi değişiyor
Nohutlu Tepesi'nin ismi değişiyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim