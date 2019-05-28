ÇiÇEKLER SANDALYE OLDU

Yalçın, ‘’Tebrik çiçeği yerine engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi adına başlatmış olduğumuz bağış kampanyasına yurt içinden ve dışından duyarlı vatandaşlarımız destek verdi. Bu anlamlı çağrımız karşılık buldu ve örnek bir çalışmaya hep birlikte imza attık’’ dedi.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, tebrik çiçeği yerine yapılan bağışlarla ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara, iki adet akülü engelli aracı alınarak, teslim edildiğini bildirdi. Yalçın, ‘’Araçlar, bağışçıları temsilen en yüksek miktarda bağış yapan Akdağmadeni Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Ekinci ve Akdağmadeni Gençlik Derneği Başkanı Muhammet Turgut ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimize teslim edildi. Kampanyamıza katkıda bulunan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.