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Çiçekçilerin Bayramı 14 Şubat

15 Şubat 2017 Çarşamba 05:02
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14 Şubat Sevgililer günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı. Yaşanan yoğunluktan memnun olan çiçekçiler, satışların büyük oranda arttığını söyledi.

Çiçekçilerin Bayramı 14 Şubat
Sevgililer günü dolayısıyla Yozgat’taki çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Satışlarının 14 Şubat dolayısıyla arttığını belirten çiçekçiler, sevgililer gününde en çok tanesi 7.5 lira olan kırmızı gülün tercih edildiğini belirttiler.
Yozgat’ta çiçekçilik yapan Şevket Öztürk, yaptığı açıklamada “14 Şubat dolayısıyla çiçek satışlarımız diğer günlere göre büyük oranda arttı. Sevgililer günü dolayısıyla seracılara yoğun bir çiçek talebi olduğu için fiyatlarda da artma oldu. Buna rağmen gösterilen ilgi son derece güzeldi. Sevgililer gününde en çok kırmızı gül ve orkide satışımız oldu” dedi.

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