Çiçek bahçesi gibi

Tarihi caminin gölgesinde yer alan bölgenin bir bölümü yıkılmış binaların orta yerinde fide satan esnafın tezgahları ortaya oldukça ilginç ve farklı bir görüntü çıkarttı. İlkbahar aylarında tohumu atılan sebze, meyve ve çiçek fidelerinin satışının yapıldığı alanda oluşan yeşillik görenlerin dikkatini çektiği gibi, yaydığı doğal hava da serinlik veriyor. Domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, kavun, karpuz, çilek gibi birçok meyve ve sebze fideleri ile farklı türdeki çiçek fideleri tezgahlarda alıcısını bekliyor. Vatandaşlar en fazla biber, domates, salatalık ve patlıcan gibi sebze fidelerine rağbet ediyor. Satışa sunulan fidelerin önemli bölümünün il dışından getirildiği bir kısmının da sera ve bahçelerde yetiştirildiği kaydedildi.