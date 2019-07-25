Çevre duyarlı hediye

Özel günlerde, söz, nişan, nikah, bebek hediyesi formatında veya iş yerinde, kurumlarda motivasyon amaçlı çalışanlarda, iş arkadaşlarına, öğrencilere teşvik amaçlı, aile fertlerine güzel bir hatıra olarak sunabilecek hediye dernek atölyesinde hazırlandı. Kozalak ve ağaç parçasından yapılan geri dönüşüm tasarımı ürünleri karşılığında derneğe yapılacak bağış karşılığında, hem bağışta bulunan hem de bağışçının ürünü hediye ettiği kişi/kuruluş adına fidan dikileceği kaydedildi. Dernek yönetimi, hazırlanan ürünlerden alınması ve teşvik edilmesi amacıyla ‘Hediyem şık ve dekoratif olsun aynı zamanda da doğaya bir katkım olsun derseniz özel tasarım ürünlerimiz için bize ulaşabilirsiniz’ çağrısında bulundu.