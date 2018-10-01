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CEM EViNDE AŞURE

YOZGAT merkeze bağlı Köçekkömü Köyü'nde bulunan Cemevinde Muharrem ayı nedeniyle geleneksel aşure günü etkinliği düzenlendi.

CEM EViNDE AŞURE

YOZGAT merkeze bağlı Köçekkömü Köyü'nde bulunan Cemevinde Muharrem ayı nedeniyle geleneksel aşure günü etkinliği düzenlendi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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CEM EViNDE AŞURE

Etkinliğe Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır da katıldı. Yozgat Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Adaş, Alevilerin 12 gün boyunca tuttukları orucun ardından 2 gün de tövbe orucu tuttuklarını hatırlattı. Adaş, "Bugün kurbanımızı kesip, pilav ve aşure günümüzü kutluyoruz. Alevi inancının özünün gerçeğini Hz. Peygamber ve onun soyundan gelenler, onun yolunu sürenler, bu yolda bütün gönülleri ile aşkla hem muhabbetlerinde, hem inançlarında, hem de dik duruşlarında onun yolundan hiçbir zaman dönmemişler. Onun için Aleviler her kelimede, her zikirde 'Hak Muhammed Ali' aşkı ile gönlümüzü, yüreğimizi, vefamızı ortaya koyarız. O lokmaları aşk ile pişirir, ortaya getiririz, her derde deva, her gönülde aşk olması için akıtırız. Hiçbir zaman kini, nefreti ortaya koymayız" dedi. 
Daha sonra semah gösterisinden ardından hazırlanan aşure ve kesilen kurbanların etinden hazırlanan bulgur pilavı katılımcılara dağıtıldı. Kurban ve aşure günü etkinliğine katılımın fazla olması nedeniyle davetlilerin bir bölümü etkinliği Cemevi'nin bahçesinden takip etti.
 

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