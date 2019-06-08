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ÇEKEREK BARAJI TEHDiT ALTINDA

TÜRKİYE’nin önemli projelerinden birisi olan, bölgedeki tarım alanlarının sulaması kadar, özellikle Çekerek ilçesinde balıkçılık faaliyetlerinin artması, turizm sektörünün gelişmesinde de önemli rolü bulunan Çekerek Barajı, atıkların dökülmesinin önüne geçilememesi nedeniyle tehdit altında bulunuyor.

ÇEKEREK BARAJI TEHDiT ALTINDA

TÜRKİYE’nin önemli projelerinden birisi olan, bölgedeki tarım alanlarının sulaması kadar, özellikle Çekerek ilçesinde balıkçılık faaliyetlerinin artması, turizm sektörünün gelişmesinde de önemli rolü bulunan Çekerek Barajı, atıkların dökülmesinin önüne geçilememesi nedeniyle tehdit altında bulunuyor.

08 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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ÇEKEREK BARAJI TEHDiT ALTINDA

Kapalı sularda bilinçsizce baraja bırakılan biyolojik, kimyasal ve evrensel atıklar en büyük çevre felaketlerinin habercisi olduğuna dikkat çekildi. Biyolojik Arıtma tesisi olmaması nedeniyle ilçenin atık su giderleri kontrolsüz olarak baraj havzasına akıyor. Evlerde kullanılan kimyasal maddelerde bu atık su giderlerine bırakıldığı için tehlike sadece lağım suyu tehlikesi boyutunun da ötesinde baraj suyu kimyasal zehirlenmeye doğru hızlı adımlarla ilerliyor. DSİ verilerine göre yüzde 96’sı tamamlanan, 7 ovaya hayat vermesi düşünülen Türkiye’nin son çeyrek asırda yürüttüğü en önemli projelerden birisi olan Çekerek ilçesindeki Barajına bırakılan atık pis suların arıtılmasına yönelik biran önce ciddi adımların atılması gerektiği kaydedildi. Yozgat il Genel Meclisi de, geçtiğimiz ay içerisinde yaptığı toplantısında Çekerek Barajı’ndaki kirliliğe dikkat çekti. Çekerek barajının ilçe ekonomisine ne gibi katkı sağladığı hakkında gerekli incelemelerde bulunan İl genel Meclisi Ar-Ge Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, Çekerek barajı inşaatına 1998 yılında başlanıldığı, 2011 yılında su tutulmaya, 2014 yılında su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı kapsamına alındığı hatırlatıldı. Raporda, ‘Yozgat, Tokat, Amasya, Çorum illerindeki, Çekerek, Zile, Reşadiye, Maşat, Mamure, Merzifon, Geldingen ovalarını kapsayan 653 bin 230 dekar alanın sulanıp, tahmini 50 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üreteceği’ kaydedildi. Sulama kanallarının yapılmasının ardından sulamaya açılacak alanlarda, Soğan, Patates, Yonca, Korunga Mısır Silajı, Tiritikale gibi ürünlerin birim alanda verim artışları ile yöre çiftçilerine ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağına da dikkat çekilip, göçün önlenebileceği ifade edildi. Raporda, ‘Çekerek barajı ilçenin hemen yanı başında olması, Çekerek ilçesinin gerek evsel ve gerekse endüstriyel arıtma tesisi olmaması nedeniyle, bütün atıklar herhangi bir arıtmaya tabi tutulmadan baraj sularına verilmektedir. Bu durum ise ileri zamanlarda barajın su kirliliği ve akabinde suda bulunan bütün canlı popülasyonuna olumsuz etki yapacağından, en kısa zamanda arıtma tesislerinin yapılmasının uygun olacağı hakkında Ar-Ge komisyonunca hazırlanan raporun kabulüne oybirliğiyle karar verildi’ denildi.

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