Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116197
ALTIN
172.187
DOLAR
3.9788
STERLİN
5.6375
EURO
4.9395

Çatıdaki inek...

AYDINCIK ilçesinde otlarken zeminle aynı seviyede olan samanlığın çatısına çıkan inek, çatının çökmesi sonucu samanlığa düştü.

Çatıdaki inek...

AYDINCIK ilçesinde otlarken zeminle aynı seviyede olan samanlığın çatısına çıkan inek, çatının çökmesi sonucu samanlığa düştü.

28 Mart 2018 Çarşamba 07:00
0 Okunma
Çatıdaki inek...

Otlarken çatıya çıktığının bile farkına varmayan ineği gören vatandaşlar, önlemini samanlığa yatak sererek aldı. Otlayan ineğin çatıya çıktığını gören vatandaşlar hemen ineğin yanına koştu. Kiremitlerin arasında sıkışıp kalan ineğin her hareketinde çatıdaki yarık büyüdü. Samanlığın sahibi tehlikeyi sezerek ineğin yumuşak düşmesi için samanlığa yatak serdi. Kısa süre sonra ineğin ağırlığını kaldıramayan çatı çöktü. İnek ise bu düşüşten yatak sayesinde zarar görmedi. Geçirdiği tehlikenin ardından inek ise bahçede daha güvenli bir yerde hiçbir şey olmamış gibi otlamaya devam etti.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kaldırımdaki Patatesler!
Kaldırımdaki Patatesler!
RAYLAR DÖŞENECEK
RAYLAR DÖŞENECEK
BOZKIR FiDAN BEKLiYOR
BOZKIR FiDAN BEKLiYOR
KURAKLIK MASAYA YATIRILDI
KURAKLIK MASAYA YATIRILDI
Fidan dağıtıldı
Fidan dağıtıldı
Köylü Pazarda unutuldu
Köylü Pazarda unutuldu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim