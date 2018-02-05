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Çamlıkta yürüdüler

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı çamlık, doğa yürüyüşü yapanlara ev sahipliği yaptı.

Çamlıkta yürüdüler

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı çamlık, doğa yürüyüşü yapanlara ev sahipliği yaptı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Çamlıkta yürüdüler

Kırşehir Doğa Sporları ve Trekking Kulübü üyeleri, hafta sonunda Yozgat’a geldi.
Yozgat’taki üyeleriyle birlikte Türkiye‘nin ilk milli parkı çamlıkta buluşan Doğa Sporları kulübü üyeleri, daha sonra karla kaplı çamlıkta yürüyüş gerçekleştirdi.
Çamlığın giriş kısmından iç bölgelere girerek, patika yollardan zirveye çıkıp, oradan da Cevdret Dündar göleti istikametine iniş yapan Doğa Sporları üyeleri, bu gezinti esnasında çamlığın farklı güzellikleri keşfedip, fotoğraflamayı da ihmal etmedi. 

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