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-Çamlıkta açılış hazırlığı

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda inşa edilen ‘Doğa Eğitim Merkezi’ ile belediye tarafından işletilecek olan ‘Sosyal Tesis’ binalarında tefrişat çalışmalarına başlanıldı. Her iki tesisinde en kısa zamanda düzenlenecek törenle açılışlarının yapılacağı kaydedildi.

-Çamlıkta açılış hazırlığı

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda inşa edilen ‘Doğa Eğitim Merkezi’ ile belediye tarafından işletilecek olan ‘Sosyal Tesis’ binalarında tefrişat çalışmalarına başlanıldı. Her iki tesisinde en kısa zamanda düzenlenecek törenle açılışlarının yapılacağı kaydedildi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 07:10
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-Çamlıkta açılış hazırlığı

Kullanma hakkı Yozgat Belediyesine verilen Milli Park Çamlık’ta bulunan sosyal tesisin ‘Çamlık Cafe’ olarak hizmet vereceği belirtildi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ‘’Tesisimiz en kısa süre içerisinde tertemiz hava, çam kokusu içerisinde huzurlu bir ortamda sabah kahvaltısı, semaver çay, kahve çeşitleri, bitki çayları, salep, tost, sandviç, gözleme, bazlama, börek, tatlı çeşitleri ve birçok çeşitleriyle halkımıza kaliteli hizmet sunacaktır’’ dedi.

Doğa Eğitim Parkı inşaatının tamamlandığı, tefrişinin yapılıp, hizmete sunulduğunda ziyaretçilerine Türkiye’nin ve Yozgat’ın doğal yapısı ile ilgili önemli bilgilerin aktırıldığı mekan olacağı kaydedildi. İçerisinde oluşturulacak farklı materyaller sayesinde Çamlık içerisinde doğal eğitim merkezi oluşturulacağının da altı çizilerek, ‘’Doğa Eğitim Merkezi’nde eğitimlerin görsel olarak yapılması sağlanacak. Eğitim merkezi ile birlikte inşa edilen sosyal tesis de Çamlığı ziyaretler için farklı bir dinlenme ortamı oluşturmuş olacak. Bu tesisler sayesinde çamlık yerli ve yabancı turistlerin de rahatlıkla gelip, konaklama imkanı bulacağı gibi, koruma altına alınan doğal ortam ise bilim adamlarının araştırma, inceleme sahası haline gelecek’’ denildi.

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