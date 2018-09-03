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Çamlık ucuz kurtuldu

AKDAĞMADENİ ilçesindeki ormanlık alandan sonra Türkiye’nin ilk milli parkı çamlık eteklerinde çıkan yangın büyümede söndürüldü.

Çamlık ucuz kurtuldu

AKDAĞMADENİ ilçesindeki ormanlık alandan sonra Türkiye’nin ilk milli parkı çamlık eteklerinde çıkan yangın büyümede söndürüldü.

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Çamlık ucuz kurtuldu

Milli park ciddi bir tehlikeden zamanında müdahale ile kurtarıldı. Hafta sonunda öğle saatlerinde Toki’nin 1+1 Konutlarının bulunduğu bölgede çıkan yangına ilk müdahale Yozgat Belediyesi ekiplerinden geldi. İtfaiye ekipleri ile birlikte yakın bölgede bulunan iş makinaları yangın bölgesine sevk edildi. Yangın, çamlık eteklerinde geniş bir alana yayıldı. Ekipler, yangın bölgesi ile çamlık arasına set oluşturdu. Ateşin çamlığa sıçraması önlendi. Daha sonra kontrol altına alınan yangın söndürülüp, soğutma çalışması yapıldı.

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