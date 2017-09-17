Çamlık ‘Piknik alanı’ değil!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9’uncu Bölge Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğü tarafından ‘Yozgat Çamlığı Milli Parkı ve Fatih Tabiat Parkı Ziyaretçi Yönetim Planı”nın belirlenmesi amacıyla çalıştay düzenlendi. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile yapılan çalıştayda Çamlık Milli Parkının geleceği adına önemli konular masaya yatırıldı.

ZİYARETÇİ PROFİLİ…

Çamlık Milli Parkı ve Fatih Tabiat Parkı Ziyaretçi adıyla yapılan çalıştayda, bu güne kadar yapılmamış olan milli park ve tabiat parkının ziyaretçi yönetim planının çıkarılması için ilk adım atılmış oldu.

Çoğulcu katılımla yapılması planlanan çalıştayla, çamlığın koruma kullanma dengesinin en iyi şekilde sağlanarak sahanın sürekliliği amaçlanıyor.

ZİYARETÇİ YÖNETİMİ NE DEMEK?

Çalıştayda konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, çalıştayla birlikte ilk defa Yozgat’ta milli park ve tabiat parkı ziyaretçi yönetimini planlamayı hedeflediklerini söyledi.

Asıl hedeflerinin koruma kullanma dengesini en iyi şekilde sağlayarak sahanın sürekliliğini amaçlamak olduğunu aktaran Eğilmez, Çamlı Milli Parkı ve Fatih Tabiat Parkı ziyaretçi yönetimine ilişkin şu bilgileri aktardı: “Çamlıkla ilgili bir ziyaretçi planlaması yapılıyor. Belirli bir ziyaretçi potansiyelin üzerinde ziyaretçi geldiği zaman sahanın geleceğini etkiliyor ve bir koruma planının yapılması gerekiyor. Yani amaç milli parkının korunabilmesidir. Bu değerleri vatandaşımız korumadığı sürece devletin koruması ile ilerleme kaydetmek mümkün değil. Devlet yüzde 80 oranında koruyor ise yüzde yüz korumayı vatandaş sağlar. Burası yeniden yerine gelmeyecek bir değer. 300-500 yaşlarında ağaçlar var. Kalıntı kara çam ağaçlar, 40’ın üzerinde endemik bitki, hayvanlar, kuş türleri bulunuyor. Milli Parkın yok olması durumunda telafisi mümkün değil. Bundan dolayı milli parktaki hayvanları hem bitkileri hem ağaçları hem topografik yapısını hepsini birden ziyaretçileri yöneterek yani ziyaretçi profili ve beklentilerini değerlendirip, bir eylem planı hazırlayarak yapmak gerekiyor” dedi.

BURASI BİR PİKNİK ALANI DEĞİL!

Eğilmez, Milli Park Çamlığın bir piknik alanı olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizdi.

“Maalesef Yozgatlı hemşerilerimiz Milli Park kavramı ile Belediye Parkı kavramını ve Piknik Mesire yeri kavramını birbirine karıştırmaktadır” diyen Eğilmez, şöyle konuştu:

“Milli Park bir piknik mesire yeri değildir. Milli Park tesisi dediğimiz zaman milli parkın kendi varlığı tek tesis. Korunan alanlarda asıl tesis oranın doğal yapısıdır. Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Türkiye’nin ilk milli parkı. Burası farklı amaçlarla kullanılmış, en korunacak yerler piknik alanı olarak kullanılmış. Konpaklaşmış toprak üzerinde varlığını sürdürmeye çalışan bir alan var. 3-4 yıldı pikniğin yasaklanması sanki bir yasak koymak için yapılmış algısına neden oldu. Şuanda da başarılı olunmaya başladı. Daha önce çamlık içinde görmediğimiz bitki türleri belirmeye başladı. Eğrelti otu bitkisi görülmeye başladı. Bu bitki daha önce baskı altında olan yerlerde görülmüyordu şimdi görülüyor. Bu bitki nem oranı yüksek olduğu yerlerde yetişir. Yozgat Çamlığı Milli Parkının bu güne gelmesinin sebebi yaşlı kara çamların bulunduğu yerin su ve yem oranına uygun bitki yapısına sahip.

Milli Park ve Tabiat Parkı, piknik mesire yeri olarak algılanmamalı. Bilimsel incelemeler ve doğal yapıyı bozmadan yürüyüş yolları ile toplum hayatında olması lazım. Her yerden girişin yapılması dahi yanlış.”

Eğilmez, konuşmasının sonunda akademisyenlerden oluşan bir ekibin çamlıkla ilgili ziyaretçi yönetimine ilişkin çalışmalarına başladığını bildirdi.

Çalıştay ziyaretçi yönetim planı paydaş değerlendirmeleri ile sona erdi.