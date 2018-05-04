ÇAMLIK KUŞ CENNETi

Çamlıkta 216 bitki türünün tespiti yapıldı. Bunun 28 türünün yöresel ve Türkiye’ye özgü endemik olduğu kaydedildi. Çamlıkta tespit edilen 71 kanatlı türünden 41'inin yerli, 13'ü yaz ziyaretçisi, 7'sinin kış ziyaretçisi, 10'u transit göçer olduğu belirlendi. Prof. Dr. Akın ve ekip arkadaşları Çamlıkta tespitini yaptıkları kuş türleri ve çamlığın fotoğraflarından oluşan sergi açtı. Prof. Dr. Galip Akın, yaban hayatının korunmasında, tanıtılmasında, anlaşılmasında, Milli parkların öneminin tartışılmaz olduğunu hatırlattı. Akın, ‘Doğa güzelliğinin, hoşluğunun gözlenmesinde, insanların ruhsal rahatlamalarında, insan sağlığı ve dinçliğinin korunmasında, havanın temiz kalmasında etkisi, yararları çok fazladır. Öte yandan bölge ve ülke turizminin gelişmesi, halkın sosyoekonomik yapısının yükselmesi ve kaliteli yaşam için gereklidir’ dedi.

Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Galip Akın, Yozgat çamlığı Milli Parkının, ülkemizin 1958 yılında ilan edilen ilk milli parkı olduğunu hatırlatarak, Yozgat Çamlığı Milli Parkının, step vejetasyonun hakim olduğunu, İç Anadolu Bölgesi'nde, karaçam türü baskın olan kalıntı niteliğinde bir orman olmasıyla dikkat çektiğinin altını çizdi. Akın, ‘Bunun yanında 400-500 yıllık karaçam ağaçları, kuş, sürüngen, memeli ve kırmızı orman karıncaları ile önemli bir flora ve faunaya sahiptir. Bu nedenle Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın içerdiği biyoçeşitlilik yöredeki doğal dengenin sürekliliğinde ve yöre insanının doğa sevgisinin oluşmasında oldukça önemlidir’’ diye konuştu.

KUŞ VE BİTKİ TÜRLERİ

Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Galip Akın, bitki türleri arasında karaçam, sarıçam, katran ardıcı, bozardıç, katran ağacı, meşe, alıç, titrek kavak, karaağaç, ıhlamur, ahlat armudu, yaban eriği, çakal eriği, geyik elması, mahlep, badem ağacı, akasya gibi ağaçlar dahil toplam 216 bitki türünün çamlıkta bulunduğunu anlattı. Akın, bunun 28 türünün yöresel ve Türkiye’ye özgü endemik bitkiler olduğunu kaydetti. Akın, ‘Çamlık Milli parkında Alakarga, Büyük Baştantankara, Çıvgın, Çit kuşu, Florya, Guguk kuşu, Halkalı Sinekkapan, Karatavuk, Kaya Çintesi, Kaya Kartalı, Kerkenez, Kızılgerdan, Küçük İskete, Mavi Baştankara, Ökse Ardıcı, Saka, Şakrak kuşu, Sığırcık, Sürmeli Çalıkuşu, Tepeli Toygar, Üveyik gibi kuş türleri bulunmaktadır. Toplam 71 kanatlı türünden 41'i yerli, 13'ü yaz ziyaretçisi, 7'si kış ziyaretçisi, 10'u transit göçer kuştur’ ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Akın, Dr. Öğretim Üyesi Esra Balıkçı, Araştırma Görevlisi İlter Tanrıverdi, tespit edilen kuş ve bitki örtülerinden oluşan fotoğraf sergisi açtı. Sergiyi gezenler gözlerine inanamadı.



